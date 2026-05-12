Il nostro finanziamento siete voi lettori | Il Fatto ha rinunciato ancora ai contributi pubblici per la stampa Travaglio | Ce l’abbiamo fatta! Ora abbonatevi a un prezzo speciale

Il Fatto Quotidiano ha deciso di non richiedere i contributi pubblici destinati alla stampa anche per quest'anno. Il direttore del giornale ha annunciato questa scelta e ha invitato i lettori a sottoscrivere un abbonamento a un prezzo speciale. La decisione si aggiunge a una serie di rinunce simili fatte dal quotidiano negli ultimi anni. La redazione ha sottolineato che il finanziamento pubblico non è stato utilizzato per mantenere l’indipendenza del giornale.

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