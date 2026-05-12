Il nostro finanziamento siete voi lettori | Il Fatto ha rinunciato ancora ai contributi pubblici per la stampa Travaglio | Ce l’abbiamo fatta! Ora abbonatevi a un prezzo speciale
Il Fatto Quotidiano ha deciso di non richiedere i contributi pubblici destinati alla stampa anche per quest'anno. Il direttore del giornale ha annunciato questa scelta e ha invitato i lettori a sottoscrivere un abbonamento a un prezzo speciale. La decisione si aggiunge a una serie di rinunce simili fatte dal quotidiano negli ultimi anni. La redazione ha sottolineato che il finanziamento pubblico non è stato utilizzato per mantenere l’indipendenza del giornale.
Ho una bella notizia da darvi: Il Fatto Quotidiano ha rinunciato, anche quest’anno, al finanziamento pubblico alla stampa. La frase che campeggia sotto la nostra testata — “Non riceve alcun finanziamento pubblico” — resta lì e continua a essere la nostra bandiera. Essere il terzo quotidiano generalista italiano non bastava più. Così, quando è stata approvata la legge che regala ai giornali richiedenti 10 centesimi per ogni copia stampata (calcolata sul 2023), i nostri amministratori hanno preferito presentare la domanda. Non sapevano come sarebbe andato il mercato all’inizio di quest’anno e non volevano precludersi la possibilità di quel finanziamento, qualora si fosse reso indispensabile per far uscire il giornale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Si parla di: Abbiamo una buona notizia da darvi; Niente fondi pubblici.
Editoriale di Marco Travaglio - 12 Maggio 2026 NIENTE FONDI PUBBLICI Cari lettori e abbonati, la bella notizia è che anche quest’anno il Fatto rinuncia al finanziamento pubblico alla stampa. Una rinuncia che non è mai stata così difficile. A dicembre la nostr facebook
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