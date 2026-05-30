Il piano segreto di Chivu per la Champions League | l’Inter cambia pelle in difesa e punta la Roma
Cristian Chivu ha presentato un piano segreto per la Champions League, con l’obiettivo di rafforzare la difesa dell’Inter. La squadra sta cambiando pelle in difesa, concentrandosi su nuove strategie e inserimenti. Nel frattempo, l’Inter si prepara a sfidare la Roma, puntando a migliorare le proprie prestazioni europee. La squadra ha recentemente vinto Serie A e Coppa Italia, ma l’attenzione resta sulla competizione continentale.
L’ Inter ha appena blindato la propria egemonia nazionale con un doblete da applausi, sollevando al cielo Serie A e Coppa Italia, ma la fame di vittorie di Cristian Chivu non concede proroghe ai festeggiamenti. La dirigenza di viale della Liberazione ha già attivato i radar in vista della sessione estiva 2026, mossa dalla necessità di consegnare al tecnico una rosa più profonda e qualitativa per dare l’assalto alla Champions League. L’obiettivo della proprietà è chiaro: recitare un ruolo da protagonista assoluto in Europa, accarezzando il sogno di ripercorrere le orme della leggendaria cavalcata compiuta sedici anni fa da José Mourinho. Per superare lo scoglio europeo serve però un profondo restyling della retroguardia, il reparto destinato alle trasformazioni più radicali. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Ho rifatto l'INTER: il Piano Segreto per non fallire più in Europa (da 100M!)
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