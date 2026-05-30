Il piano segreto di Chivu per la Champions League | l’Inter cambia pelle in difesa e punta la Roma

Notizia in breve

Cristian Chivu ha presentato un piano segreto per la Champions League, con l’obiettivo di rafforzare la difesa dell’Inter. La squadra sta cambiando pelle in difesa, concentrandosi su nuove strategie e inserimenti. Nel frattempo, l’Inter si prepara a sfidare la Roma, puntando a migliorare le proprie prestazioni europee. La squadra ha recentemente vinto Serie A e Coppa Italia, ma l’attenzione resta sulla competizione continentale.