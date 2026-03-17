Durante la partita tra Inter e Atalanta, il commento di Chivu cattura l'attenzione: si può leggere il suo labiale mentre dice a Bordocam di DAZN che si trattava di un fallo. La discussione riguarda anche l’espulsione di un giocatore e la difesa della posizione della punta del piede di Dumfries. La partita si è conclusa con un pareggio, suscitando molte polemiche.

Inter News 24 Inter Atalanta, Bordocam di DAZN racconta nel dettaglio cosa è successo nella sfida di sabato pareggiata a San Siro tra mille polemiche. La nuova puntata di Bordo Cam su DAZN ha svelato dettagli inediti e retroscena carichi di tensione del match tra Inter e Atalanta. Le immagini catturate a bordocampo offrono una prospettiva drammatica della rabbia di Cristian Chivu e dei suoi giocatori, in una serata che ha visto i nerazzurri frenare la corsa scudetto a quota 68 punti. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Atalanta, il labiale di Chivu a BordoCam. Il racconto di Davide Bernardi si sofferma sull’episodio del pareggio orobico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Atalanta, il labiale di Chivu a Bordocam: «È fallo tutta la vita!». L’espulsione e la difesa della punta del piede di Dumfries

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