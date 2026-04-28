Incontro fra Regione Agenas e Asl sul nuovo monitoraggio delle liste d' attesa

Il 28 aprile a Pescara si è svolto un incontro tra Agenas, Regione e Asl per discutere il nuovo sistema di monitoraggio delle liste d’attesa. La riunione ha riguardato l’applicazione della legge 107 del 2024, che introduce nuove modalità di controllo dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie. La discussione ha coinvolto i rappresentanti delle tre parti per definire le modalità di attuazione del sistema.

Il 28 aprile a Pescara si è tenuto un incontro fra Agenas, Regione e Asl sul governo delle liste d’attesa riguardante il nuovo sistema di monitoraggio dei tempi d'attesa imposto dalla legge 107 del 2024 che sta per entrare in vigore.L’incontro nel Dipartimento Sanità ha visto la partecipazione di.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Monitoraggio delle liste d’attesa. Focus sulla diffusione della peste suinaGARFAGNANA Le risorse del PIS, così come quelle del POA, sono quelle della programmazione integrata e quindi quelle che provengono dal Bilancio... Leggi anche: Abruzzo maglia nera per le liste d'attesa: fino a 861 giorni per un ecocolordoppler in una delle Asl regionali Altri aggiornamenti Temi più discussi: Regione Lazio, è ufficiale: si è dimesso l'assessore Giuseppe Schiboni; Chirurgia robotica, scontro Agenas-Società scientifiche: Così si penalizzano solo i pazienti; Liste d'attesa, i numeri della Regione Umbria: Tempi migliorati, netto incremento delle performance; Sanità, budget di 62 milioni per il personale: la Campania sigla il patto sulle liste d’attesa. Incontro fra Regione, Agenas e Asl sul nuovo monitoraggio delle liste d'attesaL’occasione è stata la presentazione del nuovo sistema di monitoraggio dei tempi d’attesa (introdotto dalla legge 107 del 2024), che entrerà a pieno regime a partire dalle prossime settimane. ilpescara.it Incontro Agenas-Regione sul nuovo monitoraggio delle liste d’attesa(REGFLASH) Pescara, 28 apr. – Incontro oggi a Pescara tra Agenas, Regione e Asl sul governo delle liste d’attesa.L’occasione è stata la presentazione del nuovo sistema di monitoraggio dei tempi d’atte ... regione.abruzzo.it la Repubblica. . Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, a un incontro su memoria e impegno politico all'Università di Palermo, ha parlato a margine anche di Nicole Minetti, finita sotto i riflettori dopo il caso della grazia. "È l'Italia che non vogliamo già dai tempi della - facebook.com facebook LIVE - Inchiesta arbitri, inquirenti sull'incontro di San Siro: "Si può capire chi era presente. Focus sul mondo arbitrale" x.com