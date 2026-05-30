Il piano della Juventus per Eduardo Camavinga | tramontate le piste impossibili i bianconeri tentano il Real Madrid

Da stilejuventus.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha abbandonato le trattative per alcuni obiettivi considerati irraggiungibili e ha ora messo nel mirino Eduardo Camavinga, giocatore del Real Madrid. La società sta lavorando per trovare un accordo con il club spagnolo, senza ancora aver raggiunto un’intesa ufficiale. La trattativa è in fase di sviluppo, ma non sono stati resi noti dettagli sui possibili termini dell’operazione.

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La Juventus ha deciso di cambiare radicalmente la propria strategia per il centrocampo e punta con decisione i fari su Eduardo Camavinga. Come rivelato da un’indiscrezione pubblicata da Il Messaggero, la dirigenza bianconera sta studiando la fattibilità di un’operazione per portare a Torino il talento francese del Real Madrid attraverso la formula del prestito. La svolta è maturata nelle ultime ore, subito dopo il definitivo tramonto di alcuni dossier di mercato particolarmente ambiziosi che la Continassa aveva provato a imbastire nelle scorse settimane, costringendo gli uomini mercato a virare su un profilo che unisce una freschezza atletica a una già consolidata esperienza internazionale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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