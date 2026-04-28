Juventus | Camavinga è il sogno proibito dei bianconeri

Eduardo Camavinga, centrocampista francese attualmente in forza al Real Madrid, è in procinto di lasciare la squadra spagnola. La Juventus ha manifestato interesse per il giocatore e sta valutando un possibile tentativo di acquisto. La trattativa tra le parti non è ancora ufficiale, ma i bianconeri sarebbero pronti a fare un’offerta per portare il calciatore in Italia nella prossima sessione di mercato.

Eduardo Camavinga è in uscita dal Real Madrid e la Juventus vuole provare l’assalto al centrocampista francese. Camavinga il sogno proibito della Juventus. La Juventus alza l’asticella delle proprie ambizioni di mercato e mette nel mirino uno dei nomi più prestigiosi del panorama europeo: Eduardo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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