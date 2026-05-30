I vertici della Juventus si sono riuniti a Torino per un confronto ad altissimo livello, segnando l’inizio ufficiale di un nuovo corso per il club. Durante l’incontro, sono stati confermati il supporto a Spalletti e Comolli, senza modifiche agli investimenti in corso. Il patto di Torino mira a riorganizzare la strategia della società, mantenendo gli impegni finanziari e rafforzando la governance.

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© Stilejuventus.com - Il patto di Torino per rifondare la Juventus: John Elkann blinda Spalletti e Comolli senza tagliare gli investimenti

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