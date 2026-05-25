La Juventus sta pianificando un incontro importante per confermare la stabilità della squadra. Il presidente, John Elkann, ha convocato un vertice con i dirigenti per discutere il futuro tecnico e dirigenziale. Tra i punti all’ordine del giorno ci sono il rinnovo di Spalletti come allenatore e il ruolo di Comolli nel progetto sportivo. L’obiettivo è rafforzare la struttura e preparare le strategie per le stagioni successive. La riunione rappresenta un momento chiave per le decisioni future del club.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Nonostante la mancata qualificazione in Champions League certificata dall'ultimo derby, la proprietà bianconera punta sulla continuità tecnica e dirigenziale, pianificando novità nello scouting e il rinnovo di Vlahovic. La Juventus si prepara a definire le linee guida per le prossime stagioni attraverso un delicato incontro istituzionale voluto dall’amministratore delegato di Exor, John Elkann, programmato per questa settimana a Torino dopo che il pareggio per 2-2 nel derby contro il Torino ha sancito l’esclusione definitiva dalla Champions League. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus si aggrappa alla stabilità: John Elkann programma il vertice decisivo per blindare Spalletti e Comolli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Juventus sceglie la strada della continuità: John Elkann valuta la conferma del blocco Spalletti-ComolliLa Juventus sta considerando di confermare la coppia tecnica composta da Spalletti e Comolli per la prossima stagione.

Comolli a rischio senza Champions League: John Elkann riflette. Quale può essere il segnale forte della proprietà alla JuventusLa Juventus si trova in una fase delicata dopo aver fallito la qualificazione alla prossima Champions League.

Temi più discussi: Orgoglio Comolli, Juve in tensione: conferenza stampa in arrivo e svolta sullo sfondo; Cruciani attacca Spalletti: La Juve sta per perdere i 100 milioni della Champions, dovrebbe dimettersi!; Conte alla Juventus, ora se ne parla apertamente. È l’occasione del riscatto per Elkann; Juventus, telefonate fra Spalletti ed Elkann: il tecnico si mette in discussione.

Juventus, Chiellini sempre più decisivo: Elkann prepara il summit sul futuroGiorgio Chiellini sarà centrale nel futuro della Juventus: Elkann prepara il summit con Ferrero e valuta il progetto Spalletti-Comolli. tuttojuve.com

Juventus, Elkann contestato: la decisione che fa infuriare i tifosi. E Moggi ironizza: Forse parlano solo franceseJuventus, Elkann contestato: la decisione che fa infuriare i tifosi. E Moggi ironizza: Forse parlano solo francese ... sport.virgilio.it