La proprietà della Juventus ha deciso di confermare la guida tecnica, rinviando eventuali cambiamenti. John Elkann ha comunicato la volontà di mantenere la continuità, evitando rivoluzioni societarie o tecniche per la prossima stagione. La scelta riguarda anche la pianificazione del futuro, con un’attenzione a stabilizzare la rosa e il progetto sportivo. Nessuna modifica immediata alla guida tecnica o direzione, secondo quanto riferito, e si continuerà con le strategie attuali.

La proprietà della Juventus, guidata da John Elkann, ha deciso di non dare il via a una nuova rivoluzione societaria e tecnica in vista della prossima stagione calcistica, preferendo seguire la linea della continuità strategica. Come riportato in un approfondimento della Gazzetta dello Sport, una scelta drastica in questo momento avrebbe esposto il club torinese all’ennesima fase di transizione dai contorni incerti. La linea d’azione stabilita dal numero uno di Exor prevede la conferma dell’attuale impianto organizzativo, che sarà tuttavia ottimizzato attraverso una definizione ancora più netta delle singole responsabilità e una collaborazione più stretta tra la dirigenza e l’area tecnica, con l’obiettivo prioritario di mantenere la stabilità dell’ambiente. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus blinda la continuità: John Elkann rinvia la rivoluzione e programma il futuro con Spalletti

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