Il patto di sangue di Lorenzo Pellegrini con la Roma | rinnovo a cifre dimezzate per amore della maglia

Da sololaroma.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lorenzo Pellegrini ha rinnovato il contratto con la Roma a cifre dimezzate rispetto all’accordo precedente. La firma è avvenuta questa settimana, confermando il suo legame con il club nonostante le trattative economiche non siano state favorevoli. Il nuovo accordo avrà una durata di diversi anni e prevede un ingaggio inferiore rispetto a quello precedente, mantenendo comunque il calciatore tra le fila della squadra. La decisione è stata presa per motivi di amore verso la maglia.

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Il matrimonio calcistico tra Lorenzo Pellegrini e la Roma non è affatto arrivato ai titoli di coda. Quella che fino a poche settimane fa sembrava una rottura quasi inevitabile si sta trasformando nell’ennesimo atto d’amore del capitano verso i colori della sua città, con le parti ormai vicinissime a trovare un accordo per andare avanti insieme. Come svelato da un’indiscrezione della Gazzetta dello Sport, il centrocampista romano firmerà a breve un prolungamento biennale, con opzione per il terzo anno, cancellando lo spauracchio della scadenza fissata al 30 giugno. Per mettere tutto nero su bianco si attende solo l’insediamento ufficiale a Trigoria del nuovo direttore sportivo Tony D’Amico, chiamato a ereditare una trattativa già parzialmente impostata dal suo predecessore, Frederic Massara, che ha salutato il club proprio ieri pomeriggio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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