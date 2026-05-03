La società calcistica di Roma ha deciso di mantenere la rosa attuale, evitando cambiamenti significativi per la prossima stagione. Dopo aver valutato varie opzioni, si sta concentrando su un rinnovo contrattuale a cifre più basse per alcuni giocatori. La decisione si inserisce in un quadro di stabilità, con l’obiettivo di preservare l’equilibrio del team senza apportare modifiche radicali. Nessuna indicazione ufficiale riguardo a nuove strategie di mercato o rivoluzioni nel gruppo.

La Roma sceglie la via della stabilità e congela ogni ipotesi di rifondazione radicale per la prossima stagione. Dopo l’arrivo nella Capitale del vicepresidente Ryan Friedkin, atterrato a Ciampino nel pomeriggio di venerdì, la strategia del club giallorosso ha subito una netta sterzata verso la continuità del gruppo storico. Sebbene Ryan non si sia ancora presentato fisicamente presso il centro sportivo di Trigoria, la presenza del fratello Corbin all’interno del quartier generale ha segnato l’inizio di una fase di riflessione profonda sulla rosa. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il clima di tensione seguito alla sconfitta contro l’Inter appartiene ormai al passato, lasciando spazio a un progetto che intende valorizzare l’ossatura attuale piuttosto che smantellarla.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Pellegrini verso il rinnovo: si tratta a cifre più basse

Notizie correlate

Leggi anche: Rinnovo Vlahovic: la Juve spinge per un prolungamento a cifre più basse, ma al momento c’è questa sensazione

Roma, effetto Gasperini: Pellegrini verso il rinnovo e Dybala apre al taglio dell’ingaggioLa ristrutturazione societaria della Roma consegna “pieni poteri” a Gian Piero Gasperini, blindando la posizione dei senatori e riscrivendo le...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Pellegrini, il rinnovo può arrivare. Ma solo con lo stipendio dimezzato; Mirko Pellegrini, sequestrato il tesoro di 'Mr Asfalto'. È accusato di corruzione negli appalti per le strade; Roma, buone notizie per Gasp: Koné verso il rientro. E ora l'infermeria inizia a svuotarsi; Celik, quante partite? Escluse lesioni: ci sarà contro la Fiorentina. Koné verso il rientro.

Pellegrini, il rinnovo non è un tabù: c’è l’ok di GasperiniLorenzo Pellegrini potrebbe rimanere a Roma. Il contratto è in scadenza ma i contatti per il rinnovo sono iniziati circa un mese fa. siamolaroma.it

Pellegrini, il rinnovo può arrivare. Ma solo con lo stipendio dimezzatoLorenzo Pellegrini corre. Contro il tempo, contro il dolore, contro i dubbi che gli si sono aggrappati addosso in una stagione complicata. Corre per tornare in campo, per rientrare almeno tra i convoc ... corrieredellosport.it

Oggi la finale con Zverev a Madrid, poi il volo per Roma: i suoi piani - facebook.com facebook

Inceneritore Roma, Gualtieri in silenzio: rischia sanzioni Ue. @VinzBis x.com