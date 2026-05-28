La Roma punta Crysencio Summerville per la Champions League | è il prescelto di Gasperini per l’attacco

La Roma sta cercando di acquistare Crysencio Summerville, considerato il primo obiettivo per rafforzare le fasce offensive in vista della Champions League. Il club ha scelto l’attaccante come priorità e sta lavorando per portarlo in squadra nella prossima stagione. L’interesse è stato comunicato anche dal tecnico, che ha indicato il giocatore come la scelta principale per il reparto. La trattativa è in fase di sviluppo.

La Roma ha individuato in Crysencio Summerville il primo obiettivo assoluto per potenziare le corsie esterne del proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto rivelato dal portale sportivo olandese Voetbal International, l’ala d’attacco di proprietà del West Ham United costituisce il vero e proprio sogno di mercato dell’allenatore Gian Piero Gasperini, intenzionato a comporre un tandem tutto olandese inserendo il calciatore nello scacchiere tattico giallorosso al fianco del connazionale Donyell Malen. Il talento classe 2001, che ha da poco ricevuto la chiamata del commissario tecnico Ronald Koeman per disputare i prossimi Mondiali con la selezione dell’ Olanda, è reduce da una stagione complessa oltremanica, culminata con l’amara retrocessione degli Hammers in Championship. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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