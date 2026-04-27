A quattro partite dalla fine del campionato, la Roma di Gian Piero Gasperini torna a schierare il suo tridente con Dybala e Malen. La squadra cerca di migliorare la propria posizione in classifica e puntare alla qualificazione in Champions League. Il tecnico ha deciso di riproporre gli attaccanti principali per la sfida decisiva, sperando di ottenere punti importanti nelle ultime giornate.

A quattro giornate dal calare del sipario, la Roma di Gian Piero Gasperini recupera il suo arsenale pesante per tentare l’assalto disperato al quarto posto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico giallorosso potrebbe finalmente schierare dal primo minuto la formula offensiva più attesa: Paulo Dybala e Matías Soulé a supporto dell’unica punta Donyell Malen. Un assetto che finora, a causa di infortuni e della pubalgia che ha frenato il talento ex Frosinone, si è visto in campo per soli 92 minuti complessivi tra le sfide contro Torino e Milan, producendo però una mole impressionante di occasioni da rete. L’intesa tra la Joya e l’attaccante olandese è apparsa folgorante sin dal principio, con Malen a segno dopo soli 26 minuti dal suo esordio assoluto proprio su suggerimento dell’argentino.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Gasperini ritrova il tridente: Dybala e Malen per la Champions

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