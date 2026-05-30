Il patrono a testa in giù Incomprensibile La replica | Un’opera per celebrarlo
Un nuovo dipinto raffigura il patrono in una posizione capovolta. La scena si trova sulla saracinesca di Edicola 518, un punto di ritrovo culturale di fronte a una chiesa dedicata a un vescovo decapitato durante un’invasione barbarica. La rappresentazione ha suscitato reazioni di incomprensione. La risposta dell’artista spiega che si tratta di un’opera creata per celebrare il santo.
E’ un Sant’Ercolano inedito quello ritratto con una splendida mano sulla saracinesca di Edicola 518, il chiosco presidio di cultura e di dibattito di rimpetto proprio alla chiesa che porta il nome del vescovo decapitato da Totila, durante l’invasione dei barbari. Il patrono-guerriero è dipinto a testa in giù e circondato di stelle rosse, due nere brillano al posto degli occhi. Ma c’è chi non ha gradito. E’ il caso dell’ex assessore alla cultura Leonardo Varasano che su Facebook scrive: "La libertà di espressione e l’arte hanno infinite forme. Questa la trovo incomprensibile e lontanissima dalla mia sensibilità". Le considerazioni di Varasano hanno innescato il dibattito tra favorevoli e contrari al dipinto, con alcuni residenti che chiedono di rimuoverlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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