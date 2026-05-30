E’ un Sant’Ercolano inedito quello ritratto con una splendida mano sulla saracinesca di Edicola 518, il chiosco presidio di cultura e di dibattito di rimpetto proprio alla chiesa che porta il nome del vescovo decapitato da Totila, durante l’invasione dei barbari. Il patrono-guerriero è dipinto a testa in giù e circondato di stelle rosse, due nere brillano al posto degli occhi. Ma c’è chi non ha gradito. E’ il caso dell’ex assessore alla cultura Leonardo Varasano che su Facebook scrive: "La libertà di espressione e l’arte hanno infinite forme. Questa la trovo incomprensibile e lontanissima dalla mia sensibilità". Le considerazioni di Varasano hanno innescato il dibattito tra favorevoli e contrari al dipinto, con alcuni residenti che chiedono di rimuoverlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il patrono a testa in giù "Incomprensibile". La replica: "Un’opera per celebrarlo"

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