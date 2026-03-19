Il Movimento 5 Stelle ha invitato gli utenti a partecipare al referendum sulla giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo, attraverso i propri profili social. In alternativa all’appello, è stata condivisa un’immagine della presidente del Consiglio raffigurata a testa in giù. L’appello invita alla mobilitazione e si rivolge agli elettori italiani. La richiesta di voto è stata comunicata ufficialmente alla Camera.

"Mobilitiamoci" e la foto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a testa in giù: così i Carc sui loro profili social hanno invitato gli utenti a votare No al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Nel post, l'associazione ha anche evidenziato la vera ragione dietro la loro lotta per il No, elencando le attività del mese di marzo per "cacciare il governo". Si tratta, tra l'altro, degli stessi individui che, insieme ad altre sigle antagoniste ed esponenti del mondo islamico in Italia, sono stati invitati dal Movimento 5 Stelle a un evento che si è tenuto oggi, giovedì 19 marzo, nella sala di rappresentanza dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati, il convegno dal titolo "Per un governo che attua la Costituzione". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum, "mobilitiamoci" e la foto di Meloni a testa in giù: ecco chi invita alla Camera il M5s

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