In un nuovo episodio della polemica, Gaia Tortora ha accusato un'altra persona di aver strumentalizzato il padre. La discussione si è accompagnata a commenti pubblici con hashtag come “cialtrona” e “vergognati”, evidenziando un clima di accesa tensione tra le parti coinvolte. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social, dove sono state condivise numerose reazioni.

«Avete strumentalizzato quel povero cristo di tuo padre per andare contro alla democrazia». Col corredo degli hashtag “cialtrona” e “vergognati”. Contestualizziamo. Il padre è Enzo Tortora, la figlia Gaia mentre lo scenario arriva proprio dal profilo X del vicedirettore del TgLa7. La giornalista scrive: «In nome e per conto del 46% andiamo avanti. A testa alta, sempre». La chiusura di una campagna in favore del Sì, al referendum sulla giustizia, vissuta in prima persona in memoria della tragica vicenda giudiziaria del genitore, raccontata in queste settimane nella miniserie televisiva Portobello, co-scritta e diretta da Marco Bellocchio (che per qualcuno durante la campagna referendaria era diventata spot per il Sì). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gaia Tortora, il fronte del "No" tocca il fondo: "Giù la testa e suca"

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