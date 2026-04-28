Gli eleganti poster del Paris Saint-Germain per le partite di Champions League

Gli studenti di una scuola di design hanno realizzato alcuni poster eleganti dedicati alle partite di Champions League del Paris Saint-Germain. Questi manifesti sono stati utilizzati come strumenti promozionali e si distinguono per lo stile curato e moderno. La squadra ha scelto di affidare a questi lavori la comunicazione visiva di alcuni incontri europei, evidenziando l’impegno nel coinvolgere giovani talenti nel settore creativo.

Fatti da studenti di una scuola di design, sono uno dei modi con cui la squadra si distingue come brand originale e affascinante Quest’anno i tifosi che vanno a vedere una partita di Champions League al Parco dei Principi, lo stadio del Paris Saint-Germain, ricevono un adesivo curioso e spesso molto stiloso. È una versione ridotta e modificata del poster che il club ha realizzato per alcune partite del torneo, sempre con una grafica diversa, originale e spettacolare. Questi poster sui social hanno attirato molta attenzione e forse entro stasera ne vedrete un altro, in occasione dell’attesissima semifinale d’andata contro il Bayern Monaco. Dall’École Camondo raccontano al Post che è stato il Paris Saint-Germain a proporsi per questa collaborazione.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Gli eleganti poster del Paris Saint-Germain per le partite di Champions League Notizie correlate Monaco-Paris Saint Germain (Champions League, 17-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiPartono i playoff di Champions League ed è di scena il derby tutto francese tra il Monaco di Pocognoli e i campioni uscenti del Paris Saint Germain.