Finale Uefa Champions League 2026 tra Paris Saint Germain e Arsenal | maxischermo da Simposio 41
Sabato 30 maggio 2026 alle 21, si terrà la visione della finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal su un maxischermo HD presso il centro Simposio 41 a Palermo. L’evento è aperto al pubblico e si svolge nel pomeriggio, con l’obiettivo di condividere la partita in un ambiente pubblico e conviviale. Non sono previste altre attività collegate all’evento.
Sabato 30 maggio 2026 alle ore 21, Simposio 41, nel centro di Palermo, ospita la diretta della Finale Uefa Champions League 2026 tra Paris Saint Germain e Arsenal su maxischermo hd.Una serata dedicata agli appassionati di calcio con atmosfera da stadio, aperitivo, cocktail, cucina e la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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