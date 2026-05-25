Finale Uefa Champions League 2026 tra Paris Saint Germain e Arsenal | maxischermo da Simposio 41

Notizia in breve

Sabato 30 maggio 2026 alle 21, si terrà la visione della finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal su un maxischermo HD presso il centro Simposio 41 a Palermo. L’evento è aperto al pubblico e si svolge nel pomeriggio, con l’obiettivo di condividere la partita in un ambiente pubblico e conviviale. Non sono previste altre attività collegate all’evento.