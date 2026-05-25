Finale Uefa Champions League 2026 tra Paris Saint Germain e Arsenal | maxischermo da Simposio 41

Da palermotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 30 maggio 2026 alle 21, si terrà la visione della finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal su un maxischermo HD presso il centro Simposio 41 a Palermo. L’evento è aperto al pubblico e si svolge nel pomeriggio, con l’obiettivo di condividere la partita in un ambiente pubblico e conviviale. Non sono previste altre attività collegate all’evento.

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Sabato 30 maggio 2026 alle ore 21, Simposio 41, nel centro di Palermo, ospita la diretta della Finale Uefa Champions League 2026 tra Paris Saint Germain e Arsenal su maxischermo hd.Una serata dedicata agli appassionati di calcio con atmosfera da stadio, aperitivo, cocktail, cucina e la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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