Negli ultimi cento anni, l’Italia ha visto una crescita significativa nella produzione di libri, che è aumentata di oltre 13 volte rispetto a quasi un secolo fa. Tuttavia, i dati recenti indicano che, nonostante questa espansione nel settore editoriale, la maggior parte degli italiani non legge con regolarità. Questo paradosso tra la quantità di pubblicazioni e le abitudini di lettura rimane un fenomeno sorprendente e oggetto di attenzione.

In cento anni l’Italia ha trasformato radicalmente il proprio volto culturale e sportivo. Se la produzione di libri è esplosa, crescendo di oltre 13 volte tra il 1926 e il 2024 (da 6.300 a oltre 83mila titoli), l’abitudine alla lettura fatica a decollare, posizionando l’Italia agli ultimi posti in Europa. È quanto emerge dal report Istat “Tra cultura e svago: un viaggio lungo un secolo”, che scatta una fotografia dei consumi culturali degli italiani dal primo dopoguerra a oggi. Ampia offerta, pochi lettori. Nonostante l’ampia offerta editoriale e la crescita dei formati digitali (gli e-book rappresentano l’11,1% del totale nel 2025), la quota di lettori è ferma intorno al 40% della popolazione.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Boom di libri, ma gli italiani non leggono: il paradosso nei dati Istat

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