Il Giro d’Italia 2026 prenderà il via sulle rive del Mar Nero, in Bulgaria, un luogo mai scelto prima per la partenza della corsa. La gara si concluderà invece a Roma, in un percorso che si sta consolidando come una tappa tradizionale. Tra i favoriti figura il ciclista danese, noto per le sue prestazioni recenti, mentre il percorso si presenta con poche grandi stelle di livello internazionale.

Il Giro d’Italia 2026 comincia dove nessuno lo aveva mai visto partire, sulle rive del Mar Nero, in Bulgaria, e finirà dove ormai sembra sentirsi a casa, tra le strade di Roma. In mezzo ci sono ventuno tappe e una delle start list più ricche degli ultimi anni: abbastanza per trasformare questa edizione della Corsa Rosa in un’edizione che può lasciare il segno nella storia del ciclismo. Saranno 184 i corridori al via, divisi in 23 squadre, pronti ad affrontare tre settimane che promettono salite, vento, cronometro, ma soprattutto un appuntamento da non mancare. Perché il nome che domina la vigilia è quello di Jonas Vingegaard, al debutto assoluto al Giro d’Italia e già indicato da tutti come il grande favorito per la Maglia Rosa.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jonas Vingegaard, il grande favorito di un Giro d'Italia con poche stelle

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