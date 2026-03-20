Verso il Referendum | Costituzione da cambiare? Giustizia alle urne un Paese diviso

Domenica e lunedì, gli italiani saranno chiamati a votare su una proposta di modifica di sette articoli della Costituzione, che riguardano il sistema della giustizia. La consultazione coinvolge un Paese diviso, con opinioni contrastanti sulla riforma in discussione. La decisione si inserisce in un momento di grande attenzione politica e sociale attorno a questo tema.

È un Paese diviso quello che domenica e lunedì sarà chiamato a esprimersi sulla modifica di sette articoli della Costituzione che riformano il sistema della giustizia. Il quesito, come era inevitabile, ha finito col caricarsi anche di significati politici. Le opposizioni sono schierate per il No alla riforma Nordio nella speranza anche di dare una spallata alla premier Giorgia Meloni che, però, pur aumentando di giorno in giorno la sua esposizione per il Sì, ha ribadito che resterà a Palazzo Chigi qualunque sia l’esito delle urne. Giorgia Meloni e sua sorella Ariana ieri sono scese in campo nel rush finale della corsa al voto che domenica e lunedì deciderà la sorte della riforma Nordio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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