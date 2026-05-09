Guillermo Thomas Silva | Finale caotico risultato storico per me e per il mio Paese

Nella seconda tappa del Giro d’Italia 2026, si è conclusa con una vittoria inaspettata. Guillermo Thomas Silva ha ottenuto un risultato storico per sé stesso e per il suo paese. La gara si è conclusa con un finale molto movimentato. La vittoria ha sorpreso molti, considerando le circostanze della corsa. La tappa si è distinta per il suo percorso impegnativo e per la sua imprevedibilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Si conclude con l’inaspettata vittoria di Guillermo Thomas Silva l’incredibile seconda tappa del Giro d’Italia 2026. L’uruguaiano vince di mezza ruota la volata finale a Veliko Tarnovo dopo che il gruppo ha raggiunto nell’ultimo chilometro il trio formato da Pellizzarri, Vingeggard e Van Eetvelt, abili a fare selezione nell’ultima salita di giornata. Il classe 2001 del Team Astana è anche la nuova maglia rosa del Giro. Sul Lyaskovets Monastery Pass accelera Jonas Vingegaard dopo il lavoro di Davide Piganzoli. Lo seguono Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) e Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché). I tre vengono raggiunti nel finale dal gruppo con Christian Scaroni che lancia verso il traguardo Guillermo Thomas Silva.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Guillermo Thomas Silva: “Finale caotico, risultato storico per me e per il mio Paese” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Guillermo Silva, primo uruguaiano al Giro: "Qui per vincere una tappa" Iran, Reza Pahlavi: “Lotterò per il mio popolo e il mio Paese fino a quando sarà libero”(Adnkronos) – ''Che l'Europa sia o meno dalla nostra parte, che i vostri giornalisti facciano o meno il loro lavoro, che i vostri politici dimostrino... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Che sorpresa al Giro! Vince l'uruguaiano Silva che batte Ciccone: rivivi il finale; Malta e Uruguay per la prima volta in gruppo al Giro: chi sono Andrea Mifsud e Thomas Silva; Classifica Giro d’Italia 2026: Magnier maglia rosa, Tarozzi sfrutta gli abbuoni; Giro d'Italia 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Seconda Tappa: Burgas - Veliko Tarnovo (221 km). Giro d’Italia 2026, colpo a sorpresa di Guillermo Thomas Silva – Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari ripresi nel finale© LaPresseVittoria di Guillermo Thomas Silva nella seconda tappa del Giro d’Italia 2026. Il ... msn.com Guillermo Thomas Silva vince la seconda tappa del Giro d’Italia e si prende la maglia rosaVELIKO TARNOVO (BULGARIA) (ITALPRESS) - Guillermo Thomas Silva vince la seconda tappa del Giro d'Italia 2026, la Burgas-Veliko Tarnovo di 221 chilometri, e strappa la maglia rosa a Paul Magnier. Decis ... msn.com Guillermo Thomas Silva vince la 2ª tappa del Giro d’Italia Vittoria a sorpresa dopo la maxi caduta a 20 kilometri dall’arrivo Stork al secondo posto, l’italiano Ciccone si piazza al terzo Segui il #Giroditalia su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com