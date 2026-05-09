Guillermo Thomas Silva | Finale caotico risultato storico per me e per il mio Paese
Nella seconda tappa del Giro d’Italia 2026, si è conclusa con una vittoria inaspettata. Guillermo Thomas Silva ha ottenuto un risultato storico per sé stesso e per il suo paese. La gara si è conclusa con un finale molto movimentato. La vittoria ha sorpreso molti, considerando le circostanze della corsa. La tappa si è distinta per il suo percorso impegnativo e per la sua imprevedibilità.
Si conclude con l’inaspettata vittoria di Guillermo Thomas Silva l’incredibile seconda tappa del Giro d’Italia 2026. L’uruguaiano vince di mezza ruota la volata finale a Veliko Tarnovo dopo che il gruppo ha raggiunto nell’ultimo chilometro il trio formato da Pellizzarri, Vingeggard e Van Eetvelt, abili a fare selezione nell’ultima salita di giornata. Il classe 2001 del Team Astana è anche la nuova maglia rosa del Giro. Sul Lyaskovets Monastery Pass accelera Jonas Vingegaard dopo il lavoro di Davide Piganzoli. Lo seguono Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) e Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché). I tre vengono raggiunti nel finale dal gruppo con Christian Scaroni che lancia verso il traguardo Guillermo Thomas Silva.🔗 Leggi su Oasport.it
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