Movida fuori controllo il comitato rilancia | Ztl notturna limiti al rumore e più controlli
Nel centro storico di Brindisi prosegue il confronto tra residenti ed esercenti riguardo alla movida notturna. Il comitato “Civilmente in Centro” ha rilanciato la sua posizione, chiedendo l'istituzione di una ZTL notturna, limiti più severi al rumore e un aumento dei controlli. La discussione si inserisce in un quadro di contestazioni che vede già coinvolti interventi legali e richieste di risarcimento da parte di alcuni residenti.
BRINDISI - Non si ferma la diatriba tra residenti ed esercenti nel centro storico di Brindisi, ma accanto alla linea dura già tracciata con la diffida e la richiesta di risarcimenti, il comitato “Civilmente in Centro”, assistito dal presidente dell'associazione nazionale “Dalla parte del.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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