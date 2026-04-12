Movida fuori controllo il comitato rilancia | Ztl notturna limiti al rumore e più controlli

Nel centro storico di Brindisi prosegue il confronto tra residenti ed esercenti riguardo alla movida notturna. Il comitato “Civilmente in Centro” ha rilanciato la sua posizione, chiedendo l'istituzione di una ZTL notturna, limiti più severi al rumore e un aumento dei controlli. La discussione si inserisce in un quadro di contestazioni che vede già coinvolti interventi legali e richieste di risarcimento da parte di alcuni residenti.