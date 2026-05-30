Un nuovo agente e il Bayern Monaco sono entrati in gioco, mentre il Mondiale è trasmesso in TV. Il difensore tedesco, attualmente nell'orbita dell'Inter, ha una valutazione di circa 50 milioni di euro. Tuttavia, un’offerta considerevole potrebbe spingere la società a riconsiderare le proprie decisioni di mercato. La situazione si sviluppa con il giocatore che si mantiene stabile nel progetto attuale, ma le trattative sono in corso.

Sul biglietto da visita c'è scritto “mister 50 milioni”. Yann Bisseck ha trovato un motivo per godersi questo fine maggio chiuso con una delusione: la mancata convocazione al Mondiale. Il centrale nerazzurro aveva infilato il sogno nel cassetto e l’aveva tenuto lì, un po’ nascosto, tirandolo fuori ogni tanto durante interviste o conferenze stampa: “Il mio obiettivo è andare negli Stati Uniti con la Germania”. I tre gol in 36 partite i due trofei vinti in nerazzurro non sono bastati a convincere Nagelsmann a convocarlo per la spedizione. Tuttavia, Bisseck può consolarsi guardando Transfermarkt: ora vale 50 milioni di euro. I grazie da dispensare sono due: il primo ad Ausilio, che ci ha creduto fin da subito, portandolo a Milano dopo un paio di annate buone in Danimarca, e il secondo a Chivu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il nuovo agente, il Bayern, in agguato, il Mondiale alla tv: Bisseck, un'estate da 50 milioni?

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