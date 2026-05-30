Il Nottingham Forest ha annunciato che non eserciterà l'opzione di riscatto su Lorenzo Lucca. L'attaccante tornerà quindi al Napoli, squadra di proprietà del calciatore. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club inglese, che non ha prolungato il contratto di prestito. Lucca, arrivato in Inghilterra in prestito, non continuerà con il Forest e farà ritorno alla squadra partenopea.

Si beh, ci rendiamo conto che è una notizia piuttosto lapalissiana da fornire, ma ecco sì: Lorenzo Lucca non sarà riscattato dal Nottingham Forest. No surprises, come cantavano i Radiohead, e infatti nessuno è minimamente sorpreso. L’attaccante di Moncalieri, probabilmente il peggior acquisto dell’era De Laurentiis, tornerà a Napoli e sarà urgentemente necessario capire cosa farne. Napoli, Lucca is back. Lucca foto Nicola IanualeImage Sport Riporta Romano su Whatsapp: “Il Nottingham Forest conferma ufficialmente al Napoli che NON riscatta Lorenzo Lucca. L’attaccante torna a Napoli in attesa di decisioni sul futuro.” Un flop annunciato. Lucca foto Matteo GribaudiImage Sport Se ripensiamo ai 40 milioni di euro spesi per portarlo a Napoli viene quasi un colpo: è stata una vera e propria truffa legalizzata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Nottingham non riscatterà Lucca: l’attaccante tornerà a Napoli

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