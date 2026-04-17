Lucca bocciato dal Nottingham non gioca da un mese | tornerà al Napoli alla fine della stagione

Lucca non scende in campo da un mese e nelle ultime cinque partite non è stato nemmeno convocato dall'allenatore del Nottingham. La situazione evidenzia una posizione di marginalità all’interno della rosa del club inglese. Alla fine della stagione, il giocatore tornerà al Napoli, società con cui ha ancora un contratto attivo. La decisione di non impiegarlo sembra aver influenzato la sua presenza nelle ultime gare.

Nelle ultime cinque partite di campionato Lucca non è stato neanche convocato dall'allenatore: è ai margini del progetto del Nottingham e tornerà al Napoli in estate.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Lucca al Nottingham Forest: ufficiale il passaggio dell’attaccante in Premier League dal Napoli di Conte. Era accostato alla Juventus – FOTOOsimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affare Pinsoglio Juve,...

Endrick, l’agente non ha dubbi: «La decisione è già stata presa, tornerà al Real Madrid alla fine della stagione»Pulisic Milan, rinnovo in stallo: occhio al pericolo Premier League! Il piano di Allegri rischia di saltare Rinnovo McKennie, permane lo stallo:...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Caso Lucca, è già stato scaricato sia dal Napoli che dal Nottingham Forest: il futuro; Caso Lucca, è già stato scaricato sia dal Napoli che dal Nottingham Forest: il futuro; Calciomercato Napoli, caso Lucca: è già stato scaricato sia dagli azzurri che dal Nottingham Forest; Nottingham Forest-Porto, le formazioni ufficiali: Lucca bocciato, Milenkovic out. Ndoye dal 1'.

Lucca bocciato dal Nottingham, non gioca da un mese: tornerà al Napoli alla fine della stagioneNelle ultime cinque partite di campionato Lucca non è stato neanche convocato dall'allenatore: è ai margini del progetto del Nottingham e tornerà al ... fanpage.it

Nottingham Forest-Porto, le formazioni ufficiali: Lucca bocciato, Milenkovic out. Ndoye dal 1'Sono state diramate le formazioni ufficiali di Nottingham Forest-Porto, match valido per i quarti di ritorno di Europa League. Una sciocchezza di Martim. m.tuttomercatoweb.com

Boscotrecase | Cronaca Cena in pizzeria e conto rifiutato: intervengono i Carabinieri e scatta l’arresto di una 38enne destinataria di un’ordinanza del Tribunale di Lucca. Per il compagno denuncia; per lei trasferimento in carcere. Leggi l’articolo completo [ facebook