Sono stati ridotti i tempi di attesa per le prenotazioni di esami urgenti, quelli che devono essere eseguiti entro tre giorni. Le misure messe in atto hanno portato a un primo miglioramento nella gestione delle richieste, con una diminuzione delle liste di attesa per le prestazioni considerate prioritarie. Le autorità sanitarie continuano a monitorare la situazione per verificare l’efficacia delle strategie adottate.

Il piano di abbattimento delle liste di attesa sta funzionando, ci sono i primi segnali di miglioramento sulle prenotazioni, almeno per gli esami urgenti (quelli da eseguire entro tre giorni). Se si analizzano, infatti, i numeri tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026, ci sono passi in avanti apprezzabili. Il confronto tra il quarto trimestre 2025 e i report di gennaio e febbraio 2026 restituisce un quadro in cui, pur perdurando alcune criticità, si registra una riduzione dei tempi medi e un aumento delle prestazioni erogate. I numeri Un dato che si inserisce nel passaggio tra la fase precedente e quella successiva all’insediamento della nuova governance regionale guidata dal presidente Antonio Decaro, offrendo un primo elemento di valutazione “pre” e “post”.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Liste d?attesa: tempi delle prenotazioni abbattuti per le urgenze

Notizie correlate

Sanità in Puglia: liste d’attesa più brevi, +7% per le urgenzeLa sanità pugliese sta accelerando i propri processi di gestione delle prenotazioni per abbattere le attese, concentrando gli sforzi sulla chiamata...

Leggi anche: "Liste d'attesa, che fine hanno fatto le proposte per risolvere il problema delle mancate prenotazioni e di un diritto alla salute spesso negato?"

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Tempi di attesa delle prestazioni sanitarie; Liste d'attesa, avanti con il piano: Ridotti tempi per prestazioni con priorità urgente e breve del 2026; Sanità, ecco come vanno le liste d'attesa in Puglia: aumentano le prestazioni urgenti effettuate entro 3 giorni I NUMERI; Tempi visite tagliati per abbattere liste di attesa mettono a rischio sicurezza pazienti.

Liste d’attesa, Schillaci: inversione di tendenza dopo 20 anni. Ma pesa ancora l’inappropriatezza prescrittivaDati Agenas: oltre l’87% degli esami nei tempi. Il ministro: fino al 20% di visite inutili, costo da 20 miliardi l’anno ... doctor33.it

Liste d’attesa. Schillaci: Trend invertito dopo vent’anni. Ma resta il nodo dell’appropriatezzaDati in miglioramento, ma non ancora risolutivi. Il ministro della Salute rivendica i primi effetti del decreto taglia code, mentre ammette che una quota rilevante di prestazioni resta fuori tempo m ... quotidianosanita.it

Liste entro il 25 aprile: ballottaggio possibile in cinque città, voto il 24 e 25 maggio Sono 79 i... #Amministrative #calabria #voto facebook

Con il Governo Meloni si è finalmente invertita la tendenza sulle liste d’attesa: dopo anni di peggioramenti, hanno iniziato a ridursi. C’è ancora molto da fare, ma questo è un passaggio importante che dimostra la direzione giusta intrapresa. Mentre la sinistra c x.com