Il simbolo di via Manzoni al centro delle polemiche | fondi stanziati e lavori fermi Serve una variante

Il cantiere di via Manzoni è al centro di polemiche per i fondi già stanziati e i lavori ancora sospesi, con la richiesta di una variante che possa sbloccare la situazione. A Posillipo, l’Arco di Torre Cervati è diventato oggetto di discussioni politiche a causa dei ritardi nei lavori, mentre l’amministrazione ha spiegato le motivazioni e i tempi previsti. La questione resta al centro del dibattito pubblico e politico.

L’Arco di Torre Cervati, a Posillipo, è diventato un caso politico. Ieri le accuse dall’opposizione sullo stallo dei lavori, oggi l'intervento dell'amministrazione Manfredi volto a chiarire motivazioni dei ritardi e tempi di intervento.Le accuse: “Lavori fermi nonostante i fondi”A sollevare la.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Ponte dei Marchi, i lavori sono fermi. A rischio i fondi stanziati col Pnrr. “Problemi con la ditta esecutrice”Pescia, 13 marzo 2026 – Cosa succede al Ponte dei Marchi? La struttura è stata demolita dalla ditta che si era aggiudicata l’appalto per il suo... Lavori fermi al liceo Marone: a rischio 6 milioni di euro di fondi PNRRA rischio ben 6 milioni di euro di fondi PNRR, con evidenti ripercussioni sulla didattica e sulla vivibilità degli ambienti da parte della comunità... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Milano, i fantasmi degli scrittori in Brera e le musiche di casa Manzoni: la giornata letteraria con il Corriere; AMOUAGE LOVE IBISCUS - NATURE IN MOTION; Napoli, Arco di Torre Cervati a Posillipo nel degrado. Forza Italia accusa: Lavori fermi nonostante i fondi stanziati; Il Rotary club Lecco Manzoni incontra il polo delle disabilità di Valmadrera. Avanzano i cantieri per la nuova via Manzoni: entro il weekend ultimati i primi 3 isolatiNei prossimi giorni, infatti, sarà sgomberato il tratto compreso tra corso Italia e via Crisanzio, dove sono stati completati gli interventi su sottoservizi, nuova pavimentazione ed aiuole ... baritoday.it Riqualificazione via Manzoni: entro il fine settimana riapre l’intero tratto tra corso Italia e via Crisanzio. Lavori concentrati sul basolatoRiqualificazione via Manzoni: entro il fine settimana riapre l'intero tratto tra corso Italia e via Crisanzio. Lavori concentrati sul basolato ... ilikepuglia.it DALLA SEZIONE OPINIONI - La tradizione letteraria da Dante Alighieri a Alessandro Manzoni resta il fondamento dell’italiano, ma oggi cresce l’ibridazione linguistica e si indebolisce la precisione concettuale - facebook.com facebook