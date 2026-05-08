Pilates & Brunch | a Guardia un nuovo modello di rete territoriale femminile e valorizzazione delle aree interne

Un’iniziativa chiamata “Pilates & Brunch” è stata realizzata in una località di montagna, con l’obiettivo di creare una rete territoriale femminile e promuovere le aree interne. L’evento ha coinvolto donne che vivono o hanno deciso di tornare in queste zone, con l’intento di valorizzarne le potenzialità attraverso attività di benessere e incontri di confronto. La manifestazione si è svolta in un contesto di promozione locale, sostenuta da associazioni e istituzioni del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: 3 minuti Un nuovo modo di vivere, raccontare e valorizzare le aree interne parte da qui, dalle persone che hanno scelto di restare, di tornare e di investire sul proprio territorio. È da questa visione che nasce “Pilates & Brunch”, il format ideato da Fiorenza Ceniccola, consigliere comunale di maggioranza uscente, con l’obiettivo di creare uno “spazio lento” capace di mettere in rete donne attive sul territorio, professioniste, imprenditrici e realtà che hanno deciso di capitalizzare il proprio futuro nelle aree interne e non altrove. Il primo appuntamento si terrà il 10 maggio alle ore 10.00 nella suggestiva cornice del Castello Medievale di Guardia Sanframondi e rappresenta un esempio concreto di collaborazione territoriale e di valorizzazione delle energie locali.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Pilates & Brunch”: a Guardia un nuovo modello di rete territoriale femminile e valorizzazione delle aree interne Notizie correlate Cicala a Roma: il modello One Health per difendere le aree interne? Cosa scoprirai Come può la salute degli animali proteggere il Made in Italy? Perché i comuni lucani sono diventati centrali per la sicurezza... Da Capaccio Paestum un modello per far risorgere le aree interne della Campania“Innovazioni possibili per lo sviluppo delle aree interne”, l’evento promosso dalla Fondazione Super Sud presso il Next– Ex Tabacchificio di Paestum,...