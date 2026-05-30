Il Monza ha vinto i playoff e torna in Serie A dopo un solo anno di retrocessione. La squadra ha battuto il Catanzaro, che si è scagliato contro l’arbitro Massa, accusandolo di aver influenzato il risultato. La partita si è conclusa con la promozione ufficiale del Monza. Il club festeggia questa conquista, mentre il Catanzaro contesta le decisioni prese durante l’incontro.

Il Monza torna ufficialmente in Serie A a un solo anno di distanza dalla retrocessione, vincendo i playoff al termine di una stagione intensa. Il Monza torna subito in massima serie. Nonostante la sconfitta per 0-2 subita nell’ultimo atto contro il Catanzaro di Alberto Aquilani, i biancorossi fanno festa in virtù del risultato dell’andata e del miglior piazzamento in classifica. Ai calabresi, protagonisti di un cammino straordinario e capaci di dominare il doppio confronto per larghi tratti dei 180 minuti, non basta la vittoria esterna per ribaltare il medesimo risultato dell’andata. Il verdetto premia la squadra di Paolo Bianco, grazie al miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare, un criterio che spegne i sogni degli ospiti. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Il Monza torna in Serie A: Catanzaro furioso con l’arbitro Massa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La festa del Catanzaro Serie B, Catanzaro in Finale play off contro Monza

Notizie e thread social correlati

Il Monza torna in Serie A ma quanta paura con il Catanzaro: allo stadio e in città esplode la festa biancorossaIl Monza ha ottenuto la promozione in Serie A dopo una partita finale molto combattuta contro il Catanzaro, che si è conclusa con un risultato...

Il Monza torna in Serie A, Catanzaro vince 2-0 ma non bastaIl Monza ha ottenuto la promozione in Serie A, vincendo la finale playoff contro il Catanzaro con un punteggio di 2-0.

Temi più discussi: ++ Calcio: il Monza torna in Serie A ++; Il Monza torna in A dopo un anno; Il Monza tornerà in Serie A; Il Monza festeggia il ritorno in Serie A! Il Catanzaro si arrende in finale.

#Calcio Dopo un anno in B, il #Monza torna in #SerieA e si ribattezza 'MonzA'. Viene battuto dal Catanzaro per 2-0 nella finale playoff ma, grazie al risultato dell'andata e al miglior piazzamento in classifica, è promosso insieme a Venezia e Frosinone Foto Ti x.com

Il Monza perde ma torna in Serie A. E ora si fa festa…Il Monza ha perso, il Monza è tornato in Serie A. Col cuore dei giocatori in campo e col batticuore dei tifosi che hanno riempito gli spalti dell’U-Power Stadium. Dopo lo 0-2 della gara di andata dell ... concorezzo.org

Il Monza americano torna in Serie A dopo un solo anno, ma quanto è cambiato rispetto al 2022La promozione e arrivata nonostante i brividi della finale contro il Catanzaro; grandi meriti dell'allenatore Paolo Bianco ... sportmediaset.mediaset.it