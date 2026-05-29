Il Monza ha ottenuto la promozione in Serie A, vincendo la finale playoff contro il Catanzaro con un punteggio di 2-0. La squadra brianzola, retrocessa nel 202425, ha superato i calabresi nella partita decisiva per l’ultimo posto disponibile nella massima serie. Nonostante la vittoria, il Catanzaro non ha raggiunto l’obiettivo di salire di categoria.

MONZA - Il Monza torna in Serie A. Un solo anno nel campionato cadetto per i brianzoli che, dopo la retrocessione nel 202425, eliminano il Catanzaro nella finale playoff per l'ultimo slot disponibile per il salto di categoria. Dopo il 2-0 dell'andata al "Ceravolo", gli uomini di Paolo Bianco perdono 2-0 all'U-Power Stadium ma festeggiano il ritorno in Serie A dopo 12 mesi in B in virtù della miglior classifica al termine della stagione regolare. Prestazione insufficiente dei brianzoli, messi in grande difficoltà da un Catanzaro spavaldo, che ai punti avrebbe meritato il 3-0, ma che paga a caro prezzo il blackout nell'ultimo quarto d'ora della finale d'andata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il Monza torna in Serie A, Catanzaro vince 2-0 ma non basta

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