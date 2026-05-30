Jannik Sinner ha perso contro Juan Manuel Cerundolo dopo essere stato avanti 6-3, 6-2, 5-1 al torneo di Roland Garros. La sconfitta ha attirato l’attenzione internazionale, anche se le sue dichiarazioni successive sono risultate più significative rispetto alla sconfitta stessa.

Quando Jannik Sinner è uscito dal campo Philippe-Chatrier del Roland Garros, sconfitto da Juan Manuel Cerundolo dopo essere stato avanti 6-3, 6-2, 5-1, il mondo del tennis si è fermato. Non è stata una semplice eliminazione al secondo turno: è stata una bomba mediatica che ha attraversato confini, lingue e continenti, lasciando dietro di sé una scia di titoli che raccontano molto più di una partita persa. Ma a fare rumore è stata anche la frase condivisa a fine match dal tennista: “ Non sono un robot ”. E la stampa internazionale non ha usato mezzi termini: L’Équipe ha scritto “ Terremoto: Sinner eliminato ”. Un titolo che non lascia spazio a interpretazioni: quello che è successo mercoledì a Parigi non era previsto da nessuno, tantomeno dalle quote dei bookmaker che davano l’italiano come favorito assoluto per la vittoria finale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il mondo commenta il crollo di Sinner dal 5-1, ma le sue parole colpiscono più della sconfitta

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ULTIM'ORA: CONVERSAZIONE TRAPELATA TRA ALCARAZ E IL SUO TEAM DOPO LA SUA SCONFITTA

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