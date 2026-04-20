Il ritorno di Canzonissima ha riacceso il confronto con Amici, con ascolti che continuano a favorire il programma di Maria De Filippi. Nonostante le previsioni, la trasmissione di Milly Carlucci ha ricevuto commenti positivi da parte della conduttrice, che ha definito il suo ritorno un successo. Il dibattito tra gli addetti ai lavori si concentra sui risultati di ascolto e sulla capacità di Canzonissima di competere nel panorama televisivo attuale.

Tra aspettative alte e confronti inevitabili, il ritorno di Canzonissima ha acceso il dibattito sugli ascolti e sul suo reale impatto nel panorama televisivo attuale. Eppure, al di là dei numeri e delle sfide con programmi concorrenti come Amici, c’è chi guarda al progetto con soddisfazione e rivendica con forza il valore del lavoro fatto. A parlare è Milly Carlucci, che difende il suo show con convinzione. Canzonissima un flop? Per Milly Carlucci no: tornerà l’anno prossimo!. Nonostante risultati d’ascolto non clamorosi, la Rai ha scelto di interpretare positivamente l’andamento del programma, sottolineando la solidità dei dati e il contesto televisivo complesso.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Canzonissima ha sempre perso contro Amici, ma per Milly Carlucci è un successo: le sue parole colpiscono

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