Uomini e Donne Martina Calabrò è la non scelta di Ciro | il crollo e le sue prime parole

Durante la puntata del 26 maggio di Uomini e Donne, Martina Calabrò è stata annunciata come non scelta da Ciro Solimeno. Dopo la decisione, la ragazza ha avuto un forte crollo emotivo nel backstage. Le telecamere hanno mostrato il suo momento di sconforto subito dopo la fine della registrazione. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte della ragazza o dei partecipanti coinvolti. La puntata si è conclusa con Ciro che ha lasciato lo studio, mentre Martina si è isolata in disparte.

Nel corso della puntata del 26 maggio di Uomini e Donne, Martina Calabrò ha vissuto il momento più difficile del suo percorso: essere la non scelta di Ciro Solimeno e il crollo emotivo nel backstage. Durante la puntata del 26 maggio di Uomini e Donne, Martina Calabrò ha dovuto affrontare il momento più delicato del suo percorso: la scelta finale di Ciro Solimeno. Il tronista ha deciso di uscire dal programma insieme a Elisa Leonardi, lasciando Martina visibilmente scossa e protagonista di un forte crollo emotivo. Nel backstage, la giovane ha poi affidato alle telecamere le sue prime parole dopo la delusione. La reazione di Martina vegli studi di Uomini e donne Subito dopo la puntata, nel backstage del dating show, Martina ha raccontato tutta la sua amarezza per l'esito della scelta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Uomini e Donne, la scelta di Ciro e il caos E intervenuta la sicurezza

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