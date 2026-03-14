Violenza di genere a Grottaglie un incontro sul ruolo dei centri per uomini autori di violenza

A Grottaglie si è svolto un incontro pubblico dedicato alla violenza di genere, con un focus sul ruolo dei centri per uomini autori di violenza. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, che hanno discusso delle attività e delle iniziative messe in atto per affrontare il problema. La discussione si è concentrata sulle strategie di prevenzione e sull’importanza di interventi mirati.

Tarantini Time Quotidiano Un momento di confronto pubblico dedicato al tema della violenza di genere e alle strategie di prevenzione. È quello promosso dal Comune di Grottaglie in collaborazione con l’ASL di Taranto, l’Ambito Territoriale Sociale di Grottaglie, il Centro Antiviolenza Sostegno Donna e l’associazione Alzaia Onlus Ets. L’incontro si terrà martedì 17 marzo alle ore 16:30 nella Sala consiliare del Comune di Grottaglie e sarà aperto alla cittadinanza, agli operatori dei servizi sociali e sanitari e alle associazioni impegnate sul territorio nel contrasto alla violenza. Al centro dell’appuntamento ci sarà il ruolo dei Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV), strumenti sempre più importanti all’interno della rete dei servizi che si occupano della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Violenza di genere, a Grottaglie un incontro sul ruolo dei centri per uomini autori di violenza Articoli correlati Violenza di genere e mondo digitale, un talk sul ruolo delle nuove tecnologie con esperte del settoreVenerdì 30 gennaio, dalle 18 alle 20, l’associazione Women organizza, nella Sala Affreschi di Laboratorio Aperto Forlì, un talk di approfondimento... Violenza di genere: la Polizia partecipa a un incontro formativo con gli operatori dei Consultori familiariNel pomeriggio di venerdì (16 gennaio), la Polizia di Stato ha preso parte a un evento di formazione organizzato presso la struttura ospedaliera di... Una raccolta di contenuti su Violenza di genere a Grottaglie un... Temi più discussi: Violenza di genere: dal Governo quasi 7 milioni di nuove risorse; Violenza di genere: i negozi Fastweb + Vodafone diventano punti di ascolto; Welfare: ok Giunta al Piano triennale contro la violenza di genere; Violenza di genere: il report del Ministero sulle procedure delle procure. Lotta alla violenza di genere, a Salerno protocollo tra Questura, Carabinieri e la CrisalideStampaNella mattinata dell’11 marzo, presso la Prefettura di Salerno, alla presenza del Prefetto della Provincia di Salerno, Dott. Francesco ESPOSITO, il Questore di Salerno, Dott. Giancarlo CONTICCHI ... salernonotizie.it Fastweb porta il tema della violenza di genere dentro i negozi e punta sulla formazioneCon una nuova iniziativa, Fastweb + Vodafone sceglie di attribuire a parte dei propri negozi una funzione diversa e più delicata. Ha deciso infatti di trasform ... tecnoandroid.it La Provincia Unica TV. . Sono oltre 150 le donne vittime di violenza seguite nel 2025 dalle associazioni che operano nell’area meratese. Fra di loro in crescita le madri aggredite dai figli in preda ad alcol o droga - facebook.com facebook Unimarconi e Fond. DoppiaDifesa presentano protocollo contro violenza di genere. x.com