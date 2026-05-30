. È una di quelle notizie che arrivano come un colpo secco e riaprono tutto: sul delitto di Garlasco spunta una nuova intercettazione che rimette al centro Andrea Sempio e la sua famiglia, mentre la Procura di Pavia continua a raccogliere elementi nella nuova inchiesta. Il punto che fa discutere, e che incendia il dibattito online e in tv, è sempre lo stesso: il Dna di Alberto Stasi non sarebbe mai stato trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. Un dettaglio tecnico, sì, ma capace di trasformarsi in una domanda enorme quando finisce dentro una conversazione privata che padre e figlio credevano al sicuro e che invece sarebbe stata registrata da una microspia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Il mio dna e di Stasi”. L’intercettazione bomba tra Sempio e il padre

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Il mio dna e quello di Stasi.... Garlasco, l'intercettazione bomba tra Andrea Sempio

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Garlasco, l’intercettazione bomba tra Andrea Sempio e il padre: “Il dna di Stasi…”È stata diffusa una nuova intercettazione tra un uomo e suo padre che riguarda il delitto di Garlasco.

Temi più discussi: Garlasco, Daniela Ferrari (madre di Andrea Sempio): Non posso escludere che Alberto Stasi sia innocente; Realpolitik: Garlasco, Sempio preoccupato dal dna in casa Poggi Video; Sono tutti stra-corrotti: l'attacco di Sempio ai pm di Pavia. Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi e lo sfogo con l'amica dopo l'incontro con gli avvocati; Garlasco in Tv, Giada Bocellari: Mai rubato il DNA a Sempio, agito in modo lecito. La clamorosa scoperta sull'impronta 33 stravolge tutto.

Fanpage.it Omicidio Chiara Poggi: il delitto di Garlasco Chiamano gli indagati per aiutarli in cambio di soldi: l’intercettazione di Sempio sulla corruzione a Pavia In una intercettazione del 2025 si sente Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, x.com

Delitto di Garlasco | De Rensis: Ai mostrificatori dell’epoca di Stasi chiedo un pentimento più forteA Storie Italiane si parla del delitto di Garlasco con la presenza in collegamento dell'avvocato Antonio De Rensis: ecco le sue parole ... ilsussidiario.net

Garlasco: perché il legale di Marco Poggi non dubita neanche un po' su Andrea Sempio? reddit

Non posso escludere che Stasi sia innocente. Ho pensato anche di ammazzarmi, ma direbbero che l’ho fatto perché so che mio figlio è colpevole: parla la mamma di ...Non posso escludere che Stasi sia innocente: la madre di Andrea Sempio parla a Quarto Grado del caso Garlasco. ilfattoquotidiano.it