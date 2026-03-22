Tutta la gioia di Luka Modric dopo la vittoria contro il Torino | Avanti insieme Forza Milan!

Da pianetamilan.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sotto ai riflettori di 'San Siro', il Milan ha battuto il Torino per 3-2. I rossoneri si sono imposti al termine di una gara che si è rivelata più insidiosa del previsto, con la squadra di D'aversa che ha tenuto bene il campo e ha lottato fino all'ultimo. Tuttavia, i granata si sono dovuti inchinare a un Diavolo cinico, che grazie alle due reti di inizio secondo tempo ha indirizzato la partita. Maestro dell'orchestra rossonera, come sempre, è stato Luka Modric. L'ex Real Madrid ha propiziato la rete del momentaneo 2-1 con una bella imbucata per Pulisic, che ha servito Rabiot, libero di spingere in rete sul secondo palo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Tutta la gioia di Luka Modric dopo la vittoria contro il Torino: “Avanti insieme, Forza Milan!”

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