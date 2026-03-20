Milan la seconda giovinezza di Modric | numeri a confronto con gli anni al Real Madrid

Luka Modric sta vivendo una seconda giovinezza al Milan, accumulando numeri di minutaggio che non si vedevano da tempo. Il centrocampista croato ha già disputato numerose partite con la maglia rossonera, dimostrando una continuità di rendimento che sorprende gli addetti ai lavori. I dati sulle sue presenze e sui minuti giocati sono in forte crescita rispetto agli anni passati al Real Madrid.

L’edizione della 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola propone un’analisi sul minutaggio di Luka Modric, fotografando una stagione che, numeri alla mano, ha il sapore di una seconda giovinezza calcistica. Nel 2025-26 con il Milan, Modric ha già accumulato 2.414 minuti sui 2.970 complessivi, pari all’81% del totale. Il dato diventa ancora più significativo restringendo il campo alla Serie A: 27 presenze da titolare su 29 gare e soltanto due partenze dalla panchina, per un impiego vicino al 90%. Numeri che certificano una centralità assoluta nel sistema di gioco rossonero. Il paragone con gli anni al Real Madrid evidenzia una differenza netta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la seconda giovinezza di Modric: numeri a confronto con gli anni al Real Madrid Articoli correlati Milan, la seconda giovinezza di Modric: non solo ricami, ma anche corsa e lottaIl 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Luka Modric, classe 1985, fuoriclasse giunto in estate al Milan dopo 13... ‘Vieni qui?’: Modric chiama l’ex Real Madrid al Milan! Le ultime di calciomercatoSoltanto quattro giorni rimasti alla fine del calciomercato invernale e il Milan, in attesa di capire se potrà chiudere o meno le operazioni in...