Il mercato torna a casa | Importante il rientro in piazza 40 Martiri

Il mercato settimanale in Piazza 40 Martiri sta per riprendere. La ripresa è prevista a breve, dopo un periodo di interruzione. La riapertura è stata annunciata e si attende che gli operatori commerciali tornino a installare le bancarelle nella piazza. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui tempi esatti o sulle modalità. La ripresa del mercato è confermata e l’evento si avvicina.

Manca sempre meno al ritorno del mercato settimanale in Piazza Quaranta Martiri. Dopo la buona riuscita della Fiera di Sant’Ubaldo e la discussione in consiglio comunale, l’amministrazione guidata da Vittorio Fiorucci ha infatti avviato gli adempimenti amministrativi e tecnici necessari per riportare i banchi nella loro storica collocazione. Un percorso atteso da operatori e cittadini, che ora entra nella fase operativa con la definizione della graduatoria, l’assegnazione dei posteggi e la delimitazione degli spazi secondo quanto previsto dal nuovo regolamento comunale e dalle condizioni tecniche della piazza. L’obiettivo del Comune è accelerare i tempi per consentire il ritorno del mercato nella sede originaria, compatibilmente con il completamento delle verifiche e degli atti necessari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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