Il mercato settimanale del martedì tornerà in piazza 40 Martiri a partire da giugno, dopo aver trascorso gli ultimi anni tra viale del Teatro Romano e il parcheggio dell’ex Seminario. La modifica della sede è stata decisa a causa dei lavori di riqualificazione in corso in quella zona. La riapertura in piazza 40 Martiri rappresenta il ripristino della precedente collocazione del mercato, che era stato spostato temporaneamente. La data esatta di riapertura è prevista per il mese di giugno.

Il mercato settimanale del martedì si prepara a tornare in piazza 40 Martiri dopo gli anni trascorsi tra viale del Teatro Romano e parcheggio dell’ex Seminario, trasferimento reso necessario dai lavori di riqualificazione. L’obiettivo indicato dall’amministrazione è riportare le bancarelle nel cuore della città entro giugno, ma restano passaggi tecnici da completare. La questione è tornata al centro del dibattito nell’ultimo Consiglio comunale, dove è stato approvato con 14 voti favorevoli e 5 contrari il nuovo regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, fermo dal 2014. Un passaggio ritenuto necessario per accompagnare il ritorno del mercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercato, si ricambia. A giugno pronto il ritorno in piazza 40 Martiri

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