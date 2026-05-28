La Juventus frena su Alisson per i costi ma si accende il duello con l’Inter per il prestito di Mamardashvili
La Juventus ha deciso di interrompere le trattative per Alisson a causa dei costi elevati. Nel frattempo, si intensifica la corsa con l’Inter per il prestito di Mamardashvili, portiere in forza al Valencia. La società bianconera ha incontrato difficoltà nel trovare un accordo economico con il Liverpool per il brasiliano. La disputa tra le due squadre si concentra ora sull’opzione del prestito, mentre i negoziati per Alisson restano congelati.
La Juventus incontra i primi significativi ostacoli nella trattativa per assicurarsi le prestazioni sportive di Alisson Becker, estremo difensore classe 1992 in forza al Liverpool e colonna della nazionale brasiliana. Come rivelato in un’indiscrezione di mercato diffusa dalla testata specializzata TMW, l’operazione ha subìto un brusco rallentamento a causa della ferma volontà del club inglese di non privarsi del proprio calciatore, blindato in particolar modo dalle richieste del nuovo allenatore dei Reds, il norvegese Arne Slot. La dirigenza della squadra del Merseyside non intende concedere sconti o liberare il giocatore a parametro zero, scontrandosi direttamente con la pianificazione economica del club torinese, intenzionato a muoversi soltanto a condizioni finanziarie estremamente favorevoli. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Notizie e thread social correlati
La Juventus studia il piano per la porta: spunta il prestito di Mamardashvili per l’Europa LeagueLa Juventus sta valutando la possibilità di prendere in prestito il portiere Mamardashvili per la prossima stagione di Europa League.
Leggi anche: Mercato Juventus, il Liverpool alza il muro per Alisson: spunta la pista Mamardashvili
Temi più discussi: Juventus, Spalletti frena: niente allenamento prima del derby. Intanto, Comolli è ai saluti; Juventus 0-2 Fiorentina: la Viola rovina la corsa della Juve in Champions League; Frenata Muharemovic Inter? Il motivo del dietrofront riguarda Bastoni: la situazione. La Juventus resta alla finestra; Piazza Affari arretra dopo il rally, Ferrari frena il Ftse Mib mentre STM vola.
Damien #Comolli frena sulle ambizioni immediate della #Juventus: Parlare di scudetto dopo una stagione così è pericoloso o un azzardo. Ma saremo sicuramente competitivi. #calciomercato #TransferNews x.com
Leggi 'Juventus, la pista Alisson si complica: il Liverpool frena' su Cronachedi.it facebook
Moretto: Vi dico la verità sulla questione Salah-JuventusMatteo Moretto ha frenato le voci su Momo Salah alla Juventus: al momento l’egiziano non sarebbe una priorità di mercato per i bianconeri ... tuttojuve.com
Real Madrid TV su El Clásico: La Liga spagnola è un circo e una barzelletta. Questo è uno spettacolo dell'orrore. reddit
Serie A: il Sassuolo frena la Juventus, Pinamonti firma l'1-1Luciano Spalletti ritrova Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik, in campo dopo 620 giorni, ma questo non basta per regalare i tre punti alla Juventus. I bianconeri vengono infatti fermati sull'1-1 dal ... sportmediaset.mediaset.it