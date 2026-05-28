Matrimonio segreto per Gerry Scotti e Gabriella Perino | Alle nozze c'erano solo loro senza figli parenti amici

Secondo le indiscrezioni, un anno e mezzo fa si sarebbe svolto un matrimonio segreto tra un noto conduttore televisivo e la sua compagna, con la cerimonia che avrebbe avuto luogo senza la presenza di figli, parenti o amici. La coppia avrebbe scelto di celebrare il matrimonio in modo riservato, senza comunicazioni ufficiali o conferme pubbliche. Nessuna ulteriore informazione è stata resa nota sui dettagli dell'evento.

Gerry Scotti avrebbe sposato in gran segreto la compagna Gabriella Perino a cui è legato dal 2011. Secondo le indiscrezioni trapelate, la cerimonia sarebbe avvenuta un anno e mezzo fa nella più assoluta riservatezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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