Il Manfredonia U15 crede all’operazione remuntanda

Il Manfredonia U15 si prepara alla partita di ritorno delle semifinali contro l’Uniti per Cerignola, con la possibilità di rimontare il risultato dell’andata. La sfida si svolgerà domenica mattina e rappresenta un’occasione per qualificarsi alla finale. La squadra ha fiducia nella possibilità di recuperare il punteggio e di conquistare l’accesso alla fase successiva del torneo. La partita, quindi, si presenta come un momento decisivo per entrambe le formazioni.

90 minuti. Una finale da conquistare. Domenica mattina l’Under 15 si gioca tutto nel ritorno delle semifinali contro l’Uniti per Cerignola. Il passivo dell’andata è pesante, ma non impossibile da ribaltare per un gruppo che ha dominato la stagione e che ha il delfino sul petto. Per compiere questa. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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