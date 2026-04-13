Il Manfredonia U15 vince e allunga

L'Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 ha ottenuto una vittoria in casa, prolungando così la propria serie positiva. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra locale, che ha così rafforzato la propria posizione in classifica. La squadra ha dimostrato determinazione e ha conquistato altri tre punti nel campionato regionale.

Nuovo successo interno per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932. Allo stadio “Miramare”, i biancocelesti si impongono per 2-0 contro l’Uniti per Cerignola. Le reti dell’incontro portano la firma di:? Paloscia? Ciuffreda Con questa vittoria, la formazione sipontina consolida la prima posizione in classifica salendo a quota 27 punti,. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il Manfredonia U15 vince e allunga Il Manfredonia U15 vince lo scontro al vertice?Successo pesantissimo per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella 6ª giornata della seconda fase. Manfredonia U15 da applausiSuccesso esterno pesantissimo per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella 5ª giornata.