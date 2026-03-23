Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’ex amministratore delegato dell’Everton Keith Wyness ha clamorosamente affermato che Arne Slot sarà licenziato dal Liverpool se il club non riuscirà a garantire la Champions League per la prossima stagione. L’avvertimento arriva sulla scia della dannosa sconfitta per 2-1 contro il Brighton sabato, un risultato che ha lasciato appese ad un filo le prime cinque speranze dei campioni in carica della Premier League. Nonostante abbia vinto il titolo nella sua stagione di debutto, la seconda stagione di Slot è stata segnata da incoerenze. La sconfitta all’Amex Stadium, dove una doppietta di Danny Welbeck ha annullato il pareggio di Milos Kerkez, ha lasciato il Liverpool al quinto posto, solo un punto davanti al Chelsea. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Arne Slot verrà licenziato se il Liverpool perderà la Champions League, avverte Keith Wyness

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