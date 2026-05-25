Il Milan ha annunciato l’esonero immediato di Allegri, Furlani, Tare e Moncada. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato del club. Nessuna dichiarazione aggiuntiva è stata rilasciata, ma la notizia riguarda il cambio di staff dirigenziale e tecnico. La decisione è stata presa senza preavviso, lasciando il futuro delle figure coinvolte ancora da definire.

La sconfitta contro il Cagliari nell'ultima giornata di campionato ha creato una frattura irreparabile in Casa Milan. I rossoneri hanno mancato la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, sancendo il fallimento del progetto sportivo. Il proprietario Gerry Cardinale non ha gradito il disastro e ha già preso una decisione definitiva. Come anticipato questa mattina dalla nostra redazione, Gerry Cardinale ha deciso di sollevare dall'incarico con effetto immediato Massimiliano Allegri (allenatore), Igli Tare (direttore sportivo), Giorgio Furlani (amministratore delegato) e Geoffrey Moncada (Direttore tecnico). Di seguito, il comunicato ufficiale diffuso dal Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri, Furlani, Tare e Moncada esonerati con effetto immediato: il comunicato ufficiale del Milan

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