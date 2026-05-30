Il Liverpool conferma la partenza di Arne Slot dopo una stagione disastrosa

Il Liverpool ha annunciato ufficialmente che Arne Slot ha lasciato il ruolo di allenatore con effetto immediato. La decisione arriva dopo una stagione considerata negativa per il club. Slot ha diretto la squadra per un breve periodo, che si conclude ora senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali. La squadra cercherà un nuovo allenatore per la prossima stagione.

Il Liverpool ha confermato ufficialmente che Arne Slot ha lasciato il suo ruolo di capo allenatore con effetto immediato, ponendo fine ad un capitolo inaspettatamente breve ma ricco di eventi ad Anfield. Slot lascia il Liverpool con un titolo di Premier League nel suo CV, ma il club ha deciso di muoversi in una direzione diversa dopo una deludente stagione successiva. Il Liverpool è arrivato quinto in Premier League e, dopo una revisione di fine stagione, la gerarchia ha deciso di iniziare la ricerca per un nuovo allenatore. Andoni Iraola è ora visto come il chiaro favorito per sostituirlo, con Fabrizio Romano tra coloro che riferiscono che l’ex allenatore del Bournemouth è saldamente nell’inquadratura. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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LIVERPOOL vs MAN CITY | Arne Slot Press Conference

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