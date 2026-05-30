Il Libano si rifugia sempre più a nord La guerra lo insegue
Sempre più persone lasciano il sud del Libano e si dirigono verso il nord, cercando rifugio. La città di Sidone continua a essere il principale approdo per chi fugge, anche se la guerra ha raggiunto alcune aree vicine. Numerosi migranti arrivano in cerca di sicurezza, mentre le autorità segnalano un aumento degli spostamenti verso zone considerate più sicure. La pressione sulle strutture di accoglienza cresce di giorno in giorno, con flussi di persone in costante aumento.
Asia occidentale Sidone era un porto sicuro, ora non lo è più: eppure è qui che arrivano gli sfollati del sud, in scuole e centri senza più mezzi Asia occidentale Sidone era un porto sicuro, ora non lo è più: eppure è qui che arrivano gli sfollati del sud, in scuole e centri senza più mezzi La città di Sidone resta ancora un porto sicuro, il primo approdo di chi scappa dal sud. Non che la guerra qui non sia arrivata: sono stati tanti in questi tre anni di guerra i bombardamenti in città e in tutto il distretto. Ma qui a sud, ormai, bene vuol dire meno peggio. È UNA GIORNATA di vento e dalla strada che arriva da Beirut le onde lontane sulla destra sono tante piccole linee di bianco che appaiono e scompaiono in un niente. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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