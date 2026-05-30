Il Libano si rifugia sempre più a nord La guerra lo insegue

Asia occidentale Sidone era un porto sicuro, ora non lo è più: eppure è qui che arrivano gli sfollati del sud, in scuole e centri senza più mezzi Asia occidentale Sidone era un porto sicuro, ora non lo è più: eppure è qui che arrivano gli sfollati del sud, in scuole e centri senza più mezzi La città di Sidone resta ancora un porto sicuro, il primo approdo di chi scappa dal sud. Non che la guerra qui non sia arrivata: sono stati tanti in questi tre anni di guerra i bombardamenti in città e in tutto il distretto. Ma qui a sud, ormai, bene vuol dire meno peggio. È UNA GIORNATA di vento e dalla strada che arriva da Beirut le onde lontane sulla destra sono tante piccole linee di bianco che appaiono e scompaiono in un niente. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Israele entra in Libano via terra. Netanyahu: guerra non sarà infinita

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