Kimi Antonelli la festa in Giappone | il team lo rincorre lui si rifugia dalla Ferrari

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Giappone, ottenendo il secondo successo consecutivo nel campionato mondiale di Formula 1, dopo la vittoria in Cina. Dopo la gara, il team ha cercato di raggiungerlo, ma Antonelli si è rifugiato dalla Ferrari. La competizione si è conclusa con questa vittoria, che ha confermato la sua posizione nel campionato.

Kimi Antonelli vince il GP del Giappone, conquistando il secondo successo consecutivo nel mondiale di Formula 1 dopo quelli in Cina. Partito dalla pole position, il pilota italiano della Mercedes è il nuovo leader della classifica iridata. E il team lo festeggia così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kimi Antonelli, la festa in Giappone: il team lo rincorre, lui si rifugia dalla Ferrari Articoli correlati Leggi anche: Il Kimi Antonelli della Ferrari si chiama Bearman, e lui lo sa: “Sono già pronto” Leggi anche: Formula 1, Gp del Giappone: Kimi Antonelli miglior tempo in qualifica. Ferrari a due facce Contenuti utili per approfondire Kimi Antonelli Temi più discussi: Antonelli alla festa di Senna: Il mio mito. Mi è piaciuta prima di tutto la persona; Quando Kimi Antonelli prese la patente: Si era allenato col cambio manuale e non mise la freccia; Kimi Antonelli da Fiorello (stavolta davvero): Ho fatto una pataccata; Kimi Antonelli da Fiorello, il talento bolognese conquista anche la radio. F1 | Festa Antonelli in Giappone: le parole del 19enne bolognese, che vince ed è leader del MondialeAndrea Kimi Antonelli vince anche il GP del Giappone di F1 ed è ora leader del Mondiale: il 19enne bolognese non contiene la gioia. f1ingenerale.com F1, Antonelli: con il Tricolore e l'ala 'bestiale' alla festa per il successo in GiapponeIl momento della festa a Suzuka, dove Kimi Antonelli ha vinto la sua seconda gara consecutiva in Fomula 1. Tutto il team Mercedes schierato per la foto di rito (non c'è Russell) e il pilola italiano p ... sport.sky.it Kimi Antonelli è diventato il più giovane pilota nella storia della Formula 1 a guidare il campionato mondiale. 19 anni, 7 mesi e 4 giorni. Il Record precedente era di Lewis Hamilton (2007), che divenne leader a 22 anni e 126 giorni dopo il GP di Spagna. An - facebook.com facebook F1, Antonelli leader del mondiale più giovane della storia. Con il successo nel Gp del Giappone che lo proietta in testa alla classifica (+9 su George Russell) Kimi Antonelli diventa il leader del mondiale più giovane della storia (19 anni 7 mesi 4 giorni). Batte il x.com