Marmore cinghiale insegue un giovane | lui si rifugia in una casa
A Marmore un giovane si è trovato a dover scappare da un cinghiale che lo ha inseguito nel parco naturale. L'animale lo ha raggiunto in prossimità di un’area frequentata dai visitatori, e il ragazzo si è rifugiato in una casa vicina per mettersi in salvo. Non sono stati resi noti dettagli su come sia riuscito a sfuggire alla carica dell’animale. Nel frattempo, il cinghiale ha continuato a frequentare l’area della biglietteria, senza mostrare segni di allontanarsi.
? Punti chiave Come ha fatto il giovane a scampare alla carica dell'animale?. Perché il cinghiale continua a frequentare proprio l'area della biglietteria?. Quali rischi corrono i campeggiatori per la gestione dei rifiuti?. Chi deve intervenire per mettere in sicurezza i percorsi pedonali?.? In Breve Incursioni ricorrenti segnalate da residente in piazzale Fatati vicino alla Cascata.. Cinghiale attira verso i bidoni della spazzatura turisti e utenti camper.. Video documenta la persistenza dell'animale nell'area della biglietteria giovedì sera.. Necessità di mettere in sicurezza i percorsi pedonali di piazzale Fatati.. Un giovane si è rifugiato nella casa di un residente in piazzale Fatati, vicino alla Cascata delle Marmore, dopo essere stato inseguito da un cinghiale aggressivo nella serata di giovedì. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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