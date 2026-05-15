Marmore cinghiale insegue un giovane | lui si rifugia in una casa

A Marmore un giovane si è trovato a dover scappare da un cinghiale che lo ha inseguito nel parco naturale. L'animale lo ha raggiunto in prossimità di un’area frequentata dai visitatori, e il ragazzo si è rifugiato in una casa vicina per mettersi in salvo. Non sono stati resi noti dettagli su come sia riuscito a sfuggire alla carica dell’animale. Nel frattempo, il cinghiale ha continuato a frequentare l’area della biglietteria, senza mostrare segni di allontanarsi.

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